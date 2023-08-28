كناكريه : افتتاح فندق كراون بلازا البترا سيكون العام المقبل

وطنا اليوم:وصلت نسبة الإنجاز في مشروع فندق كراون بلازا البترا إلى 83%، وفق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، إن افتتاح فندق كراون بلازا البترا سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويضم الفندق 145 غرفة فندقية وشاليهات، إضافة إلى قاعة مؤتمرات، ويُتوقع أن يوفر الفندق 200 فرصة عمل.

وتحدث كناكريه عن العمل على إقامة استثمار في فندق 4 نجوم على شاطئ مدينة العقبة.

وقال كناكريه إن الصندوق يقرض الحكومة من خلال السندات لتنفيذ مشاريع توفر فرص عمل، وأكد أن الحكومة لا تتأخر بسداد السندات لصندوق الاستثمار نهائيا.

وأشار إلى وجود منافسة بين الصندوق والبنوك الأردنية، بشأن الاكتتاب بالسندات الحكومية، ويعد كناكريه استثمار الصندوق بالسندات الحكومية من أفضل الاستثمارات.

وأشار إلى أن موجودات الصندوق وصلت إلى 14.3 مليار دينار حتى 30 حزيران،

وهي منوعة وموزعة على محافظ عدة مثل محفظة السندات ومحفظة الأسهم والمحافظ السياحية والعقارية والقطاعات المختلفة والمشاريع المختلفة.

وقال إن سياسة الصندوق الاستثمارية المعتمدة، تأخذ في عين الاعتبار تنويع المخاطر والاستثمارات، ليكون لكل محفظة حد أدنى وأعلى من الاستثمار.

وذكر أن استثمار صندوق الضمان في السندات الحكومية من أفضل الاستثمارات، وقال إن الصندوق حصل على 231 مليون دينار فوائد في الأشهر الستة الأولى