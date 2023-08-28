بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

كناكريه : افتتاح فندق كراون بلازا البترا سيكون العام المقبل

منذ ساعة واحدة
كناكريه : افتتاح فندق كراون بلازا البترا سيكون العام المقبل

وطنا اليوم:وصلت نسبة الإنجاز في مشروع فندق كراون بلازا البترا إلى 83%، وفق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، إن افتتاح فندق كراون بلازا البترا سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل.
ويضم الفندق 145 غرفة فندقية وشاليهات، إضافة إلى قاعة مؤتمرات، ويُتوقع أن يوفر الفندق 200 فرصة عمل.
وتحدث كناكريه عن العمل على إقامة استثمار في فندق 4 نجوم على شاطئ مدينة العقبة.
وقال كناكريه إن الصندوق يقرض الحكومة من خلال السندات لتنفيذ مشاريع توفر فرص عمل، وأكد أن الحكومة لا تتأخر بسداد السندات لصندوق الاستثمار نهائيا.
وأشار إلى وجود منافسة بين الصندوق والبنوك الأردنية، بشأن الاكتتاب بالسندات الحكومية، ويعد كناكريه استثمار الصندوق بالسندات الحكومية من أفضل الاستثمارات.
وأشار إلى أن موجودات الصندوق وصلت إلى 14.3 مليار دينار حتى 30 حزيران،
وهي منوعة وموزعة على محافظ عدة مثل محفظة السندات ومحفظة الأسهم والمحافظ السياحية والعقارية والقطاعات المختلفة والمشاريع المختلفة.
وقال إن سياسة الصندوق الاستثمارية المعتمدة، تأخذ في عين الاعتبار تنويع المخاطر والاستثمارات، ليكون لكل محفظة حد أدنى وأعلى من الاستثمار.
وذكر أن استثمار صندوق الضمان في السندات الحكومية من أفضل الاستثمارات، وقال إن الصندوق حصل على 231 مليون دينار فوائد في الأشهر الستة الأولى


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:21

وزير الصحة: استكمال حوسبة جميع المستشفيات الحكومية في 2024

11:16

الحكومة : خطة بديلة لمشروع الناقل الوطني في حال لم ترد عروضاً من قبل المطورين

11:08

الّلغة العربيّة في غُرفة العِناية الحثيثة

10:41

ارتفاع مديونيات الأردنيين وسط تراجع مستويات المعيشة

10:17

حجز 455 رخصة قيادة منذ بدء تطبيق نظام النقاط المرورية

10:12

الأردن الأول عربيا بعدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال

10:07

خبير اقتصادي: الخلوات في البحر الميت واستعراض الخطط لا يفيد المواطن

10:05

الأمن العام يحذر من مخالفة تؤدي لأسرع طريق للموت

10:03

صرح مصدر رسمي في القوات المسلحة بمايلي

09:57

الجيش: اسقاط المسيرة الثالثة خلال الشهر الحالي

09:48

تحويل 16 مطلق للنار بـ التوجيهي لصلح جزاء عمان

09:43

وفيات الاثنين 28-8-2023

وفيات
وفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023