خروج مطار حلب عن الخدمة جراء عدوان للاحتلال

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع السورية الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما فجر الاثنين على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما فجر الاثنين، إذ استهدفت الطائرات المتجهة من البحر المتوسط غربي مدينة اللاذقية، مطار حلب الدولي.

غارات جوية

وأشار المصدر إلى أن الغارات الجوية تسببت في أضرار مادية في مدرج المطار، ما أدى إلى تعطيل العمليات الجوية فيه.

يُذكر أن في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، شن الاحتلال هجوما مماثلا على مطار حلب الدولي، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين القتلى والجرحى.

ونقلت “سانا” نقلا عن مصدر عسكري أن الهجوم تم بإطلاق صواريخ من اتجاه جنوب شرق مدينة حلب.

وتستمر هذه الأحداث في ظل التوترات الإقليمية والتطورات السياسية، وتظل المنطقة عرضة لمزيد من التغيرات والتطورات