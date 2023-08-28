جمعية السنابل للبيئة السياحية تحتفل بعامها العاشر لتأسيسها

انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية برئاسة الدكتور يوسف المناصرة

وطنا اليوم – احتفلت جمعية السنابل للبيئة السياحية في قاعة أمانة عمان الكبرى بمنطقة صويلح بحضور رئيسها الفخري معالي الباشا سميح بينو ورئيس الجمعية الدكتور يوسف المناصرة وبرعاية رئيس فرع اللامركزيه في صويلح السيد علاء الوحوش وبحضور عدد من الوجهاء وأعضاء الهيئه الإداريه السابقين وعدد من الضيوف بعامها العاشر لتأسييسها .وتم خلال الاحتفال الذي بدئ بالسلام الملكي وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم عرض فيديو عن الجمعية ونشاطاتها المختلفة لخدمة البيئة والمجتمع والانجازات التي تحققت منذ نشأتها وألقى رئيس الجمعية الدكتور يوسف المناصرة كلمة استعرض فيها انجازات الجمعية ونشاطاتها وبرامجها المختلفة وتطلعاتها المستقبلية وقدم شكره وتقديره لكل من ساهم بدعم الجمعية جهده وبذل قصارى جهده من أجلها وتم خلال الحفل تكريم الرئيس الفخري للجمعية معالي الباشا سميج بينو ورئيس فرع اللامركزيه في صويلح السيد علاء الوحوش وأمانة عمان بدرع الجمعية كذلك تم تكريم عدد من أعضاء الجمعية اللذين ساهموا بدعمها وبذلوا جهودهم من أجلها بشهادات شكر وتقدير. وبعد ذلك عقدت الهيئه العامه للجمعية اجتماعها الدوري بحضور ثمانون شخصاً من أعضائها وكان النصاب قانوني وتم انتخاب تسعة أعضاء للهيئه الإدارية واثنين احتياط. وتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي للجمعية واقرارهما وانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية للثلاث سنوات القادمة وفاز بالانتخابات السادة الدكتور يوسف المناصرة رئيساً والدكتورة مها عربيات نائباً للرئيس . ومحمود عليان عبادي، عبد المنعم المعادات ،سعد سكر ، الدكتور محمد نور رشيد ، أمل الجغبير، عطيه النجادا، محمد السبوعي أعضاء ، ومحمود العكور ، رحاب البياري عضوا احتياط . وقدم رئيس الجمعية الدكتور يوسف المناصرة شكره وتقديره لسعادة نائب أمين عمان السيد محمد رسمي القيسي ومدير منطقة صويلح بأمانة عمان الكبرى لتوفير صالة الأمانه للإحتفال بتأسيس الجمعية بعيدها العاشر وعقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب هيئتها الإدارية الجديدة دعماً لنشاطات الجمعية التطوعيه البيئيه.كما شكر الدكتور المناصرة الضيوف والوجهاء اللذين حضرو الإجتماع ومن بينهم السيد ظاهر عمرو عضو مكتب حزب المستقبل والحياه الأردني والعديد من أصدقاء جمعية السنابل للبيئه السياحيه.