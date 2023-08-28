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8 الاف جندي سيدخلون مصر واسرائيل تراقب اضخم حدث عسكري في الشرق الاوسط

منذ ساعتين
8 الاف جندي سيدخلون مصر واسرائيل تراقب اضخم حدث عسكري في الشرق الاوسط

 

وطنا اليوم –  سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على إعلان الجيش المصري أمس السبت مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات “النجم الساطع”.

ونشر متحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ عبر حسابه الموثق على فيسبوك فيديو يكشف عن أهداف التدريب المشترك، التي تجرى على أرض مصر في الفترة بين نهاية أغسطس الجاري و14 سبتمبر المقبل.

ونشرت قناة I24News الإخبارية الإسرائيلية مقطع فيديو للقطات متلفزة لتوافد عناصر عسكرية للمشاركة في المناورات، حيث أفاد متحدث الجيش المصري بأن المناورات “تدريب عالمي وأهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط”.

و”النجم الساطع” من أكبر المناورات المتعددة الجنسيات في العالم، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات “النجم الساطع” بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.


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