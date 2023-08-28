اسرائيل تزعم ضبط متفجرات قادمة من الاردن مصدرها ايران

وطنا اليوم – كشفت هيئة البث الرسمية “كان” الليلة أن عملية التهريب “غير العادية” من الأردن الى إسرائيل التي أحبطت الشهر الماضي، شملت عبوات ناسفة مصدرها ايران.

وبحسب القناة العبرية فإن الجيش الإسرائيلي نجح نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بإحباط عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود مع الأردن بالقرب من كيبوتس “اشدوت يعقوب” في غور الأردن. وعلى عكس عمليات تهريب أسلحة نارية وذخيرة سابقة، الحديث هنا يدور عن محاولة غير عادية، حيث يدور الحديث عن تهريب عبوات ناسفة بمتفجرات تحتوي على طاقة انفجار كبيرة والتي على ما يبدو مصدرها ايران.