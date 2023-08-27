صناعة عمان تنظم يوما وظيفيا في القسطل يوفر 550 فرصة عمل

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص المصانع الأردنية على اعطاء الإولوية في التوظيف لأبناء المناطق التي تتواجد فيها، دعما لأبناء المجتمع المحلي، وبما يحقق مصلحة الطرفين.

واضاف الجغبير خلال افتتاحه اليوم الوظيفي الذي نظمته وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ في منطقة القسطل الصناعية، الأحد، بحضور مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، بمشاركة 23 شركة صناعية، تعمل في مختلف القطاعاات الصناعية، ان فرص العمل المتاحة من قبل هذه الشركات تبلغ حوالي (550) فرصة عمل، فيما بلغ عدد طالبي الوظائف المتقدمين لشغلها، حوالي 700 شاب وفتاة، قدموا من مناطق ام الرصاص، الجيزة، العامرية، مخيم الطالبية وخريبة السوق، موضحا ان المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات غداء اضافة الى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا عن المزايا الاضافية التي تقدمها بعض المصانع، مما يجعل العمل في المصانع جاذبا للشباب الأردني، كما انه يؤمن لهم مسارا وظيفيا قابلا للتطوير، مشيرا الى ان الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، وهي احدى الشركات المشاركة في اليوم الوظيفي، لديها (150) فرصة عمل جديدة.

من جهتها أشادت النائب عن دائرة بدو الوسط فليحة الخضير بالاستثمارات الصناعية في منطقتي القسطل والمشتى، والتي اسهمت في توفير مئات فرص العمل لأبناء لواء الجيزة، مؤكدة دعمها لتطوير البيئة الاستثمارية في اللواء بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة لأبناء اللواء، مثمنة الدور الذي تقوم به بلدية الجيزة في تسهيل اجراءات الترخيص ومعاملات المصانع في المنطقة، موضحة انه على الشباب الأردني تجاوز تحدي ثقافة العيب، لافتة الى انه يجب التركيز على القطاعات المشغلة بشكل اساسي للعمالة الاردنية.

من جانبه، أكد أمين سر جمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية طراد الفايز ان الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الانتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد الأمر الذي يستوجب اعطاءه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى ان عدد المصانع في لواء الجيزة يصل الى حوالي 200 منشأة صناعية برأسمال يصل الى 1.5 مليار دينار، وتشغل حوالي 35 الف عامل وعاملة، فيما تزيد صادراتها على الـ 1.2 مليار دينار سنويا، موضحا ان المنطقة تشهد انشاء العديد من المصانع الجديدة الأمر الذي يستعدل سرعة العمل على توفير بعض الخدمات الاساسية غير المتوفرة حاليا.

يذكر ان فرص العمل المتوفرة في اليوم الوظيفي هي موظفي مبيعات كاونتر، مسؤولي ضبط جودة، مشغلي ماكينات، مساعد شيف، مقدمي طعام، فني تشغيل ماكينات، امين مستودع، عمال وعاملات خدمات، سائق رافعة شوكية، عمال تحميل وتنزيل، فني صيانة عامة، عمال وعاملات انتاج، عمال تدبير منزلي، عاملات تعبئة وتغليف ومشغل ماكينة تغليف تيتراباك.