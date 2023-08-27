المركزي : طباعة النقد الأردني لا تتم في المملكة

وطنا اليوم:أكدت المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد بالبنك المركزي ريم الفايز، أن طباعة النقد الأردني لا تتم في البلاد، بل في بريطانيا من خلال شركة متخصصة.

وقالت الفايز،، إن الشركة المتخصصة تقوم بطباعة الجنيه الإسترليني وعملات لدول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى الأردن، لافتة إلى أن شركات طباعة النقد توجد بعدة دول مثل؛ سويسرا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوهت إلى أن المسكوكات المعدنية يتم سكها أيضًا في شركة بريطانية أخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزي يقوم بشكل شهري بإعداد دراسات تسمى “كفاية المخزون”؛ لتقدير احتياجات المملكة من أوراق نقدية ومسكوكات مع الأخذ بعين الاعتبار نسب النمو ومعدلات الاستهلاك، تمهيدًا لطباعتها.

وأكملت: يتم نقل الأوراق النقدية والمسكوكات عبر الطيران من المملكة المتحدة إلى الأردن، إذ ينقل بسرية تامة وتحت إجراءات أمنية مشددة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وتطرقت إلى وجود 3 غرف محصنة تحفظ فيها الأوراق النقدية، والتي تتمثل بالمركز في عمّان، وفرعي البنك المركزي في إربد والعقبة.

وبينت، أن البنك المركزي قام بطرح الإصدار الخامس للتداول جنبًا إلى جنب مع الإصدار الرابع، فيما بإمكان المواطن تبديل الإصدارات القديمة بأيّ وقت، ولا سيما أن البنك المركزي يستقبل المراجعين يوميًا لغايات لتبديل النقد أو لطلبات التعويض عن النقد المشوه.

وأوضحت، أن من قام بتصميم الإصدار الخامس فريق يتألف من المصمم المحلي عمار خماش – وهو ذاته من قام بتصميم الإصدار الرابع -، بالإضافة إلى التعاون مع المصممين الأجانب في شركة الطباعة، حتى يتم تحويل التصاميم أو اللوحات الفنية إلى أوراق نقدية قابلة للطباعة.

ونوهت إلى أن البنك أخذ بعين الاعتبار احدث المواصفات والعلامات الأمنية المستخدمة في الأوراق النقدية بالإصدار الخامس؛ إذ تم استخدام احدث الخيوط الأمنية والاحبال السرية والطباعة البارزة، فضلا عن تحسين نوعية الأوراق من خلال استخدام أنواع معينة من المكونات لإطالة عمرها في التداول.

وأكدت، أن البنك المركزي لديه متحف يعرض فيه الإصدارات كافة، ومنها القديمة التي يحتفظ فيها