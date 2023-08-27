تحدي جديد يواجه الحكومة في مشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة، عن تأخر في مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) عن موعده الأصلي، حسبما ذكرت في تقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال التقرير، “إنه وبناءً على طلب المطورين المؤهلين وقناعة الحكومة، فقد تم تمديد مدة تسليم العروض الفنية والمالية خمسة أشهر إضافية ليصبح تاريخ فتح العروض الجديدة 4 كانون الأول 2023؛ وذلك للحصول على المزيد من العروض (أفضل من النواحي الفنية والمالية).

وفي قطاع المياه أيضًا، أكد التقرير أنه تم إعداد مقترح لتعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه؛ ليصار رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ويأتي ذلك ضمن خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية.

كما يتم العمل على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والحد من السرقات، وبالتالي تخفيض المياه بغير عائد مالي (الفاقد) والذي سوف يعمل على تحقيق المرجوة من تنفيذ خطة الاستدامة المالية