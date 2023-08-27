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مصنع لصناعة الخلايا الشمسية بحجم استثمار 100 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
مصنع لصناعة الخلايا الشمسية بحجم استثمار 100 مليون دينار

وطنا اليوم:كشفت إحدى جلسات ملتقى “عام على التحديث”، عن أن المملكة ستشهد إقامة مصنع لصناعة الخلايا الشمسية كمدخلات إنتاج لصناعة الألواح الشمسية، بمنطقة جنوب شرق المطار، بحجم استثمار 100 مليون دينار.
والمصنع الذي هو استثمار أردني، سيقام على مساحة 130 دونما، وسيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي، يصنف عالميا كصناعة أشباه الموصلات كونه يتم تحويل الزجاج إلى خلية موصلة للكهرباء، بينما سيوفر 520 فرصة عمل.
يذكر أن الملتقى تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.


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