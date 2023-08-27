حكومة الخصاونة : الاردن الاول عربية في نوعية الهواء … والاردن يملك شبكة طرق تعد من الافضل في المنطقة

وطنا اليوم – اكد وزير البيئة معاوية الردايدة، أن الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ 180 دولة.

وقال في جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومي” عام على التحديث”، حضر جانبا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن وزارة البيئة حدثت استراتيجيتها للأعوام 2023 -2025 بما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

كما قال وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن بان لوزارة تعمل على مشاريع بقيمة مليار ونصف في قطاعي الابنية والطرق، مؤكدا أن الأردن يمتلك شبكة طرق تعد من الأفضل على مستوى المنطقة، لكننا بحاجة لزيادة المخصصات السنوية لصيانتها واستدامتها.