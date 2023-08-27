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عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز الـ 400 طالب وطالبة كحد أقصى

منذ 5 ساعات
عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز الـ 400 طالب وطالبة كحد أقصى

 

وطنا اليوم – رجح منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة”ذبحتونا” فاخر دعاس، أن لا يقل معدل قبول الطب في كليات الجامعات الرسمية كافة عن 98.1% للعام الحالي بعد قرار مجلس التعليم العالي بقبول 640 طالبا وطالبة على القبول الموحد بتخفيض بلغ 1510 مقاعد عن العام الماضي بنسبة 70% تقريبا.

وأوضح منسق الحملة،  أن هذا القرار يعني أن عدد المقبولين على التنافس لن يتجاوز الـ 400 طالب وطالبة كحد أقصى.

وبين أن أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كلية الطب / الجامعة الأردنية لن يقل عن 99.1%، فيما أقل معدل سيتم قبوله على التنافس في كافة كليات الطب في الجامعات الرسمية لن يقل عن 98.1%.؜

وأشار إلى أن أقل معدل سيتم قبوله على الموازي في كلية الطب / الجامعات الرسمية لن يقل عن 97.5%.


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