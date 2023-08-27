الخرابشة: يجب على النقابات المهنية أن لا تأخذ القرارات “اعتباطا”

وطنا اليوم – قال الوزير السابق محمود الخرابشة، إنه يجب على النقابات المهنية أن لا تأخذ القرارات “اعتباطا”، وعليها العودة إلى الجهات المعنية قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالحياة الاقتصادية للمواطن الأردني.

وأضاف الخرابشة لبرنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أنه لا أحد ينكر وجود بعض السلبيات في عمل النقابات، ولكنه لا يمكن تعميمها، مبينا أن قرار نقابة الأطباء بتعديل لائحة الأجور لم يكن موفقا من حيث الطريقة والتوقيت.

وأوضح أن النقابات المهنية لعبت دورا مهما في عديد المواقف والتحديات التي واجهت الدولة الأردني، والنقابات مؤسسات وطنية رفدت الدولة بكوادر وكفاءات وقيادات عديدة.

“النقابات المهنية مؤسسات وطنية وسعت دائما لتعزيز الحريات العامة والتصدي لبعض أنواع التغول التي تحدث في بعض الأحيان” بحسب الخرابشة.

ولفت إلى الهدف الأساسي من تشكيل النقابات تنظيم المهن والدفاع عن العاملين فيها، كما يصعب الفصل بين عمل النقابات والأحزاب.

مفخرة للوطن وبيوت خبرة

النقابي وائل السقا قال، إن مفخرة للوطن وبيوت خبرة ومصفاة لاختيار الكفاءات واختيار من يحق له ممارسة المهنة، كما تضم أكثر من نصف مليون أردني.

وبشأن اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الضغط على الحكومة مثل قضية قضية نقابة المعلمين أكد، أن نقابة المعلمين لم تتحدث بالسياسة يوما، محذرا من التدخل الأمني في عملها.