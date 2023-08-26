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كتلة الاصلاح من مدينة سحاب والعرموطي : “بيض الله وجوهكم كما بيضتم وجوهنا يا اهل سحاب”

منذ 3 ثواني
كتلة الاصلاح من مدينة سحاب والعرموطي : “بيض الله وجوهكم كما بيضتم وجوهنا يا اهل سحاب”

 

وطنا اليوم –  عقدت كتلة الاصلاح وجبهة العمل الاسلامي لقاء مع اعداد غفيرة من اهالي مدينة سحاب وتحدث في اللقاء الامين العام لجبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة الذي تحدث عن مرحلة الاصلاح السياسي ودعا العضايلة الى ضرورة المشاركة الواسعة في الاصلاح .

كما تحدث النائب صالح العرموطي وشكرا الجموع الغفيرة التي استقبلت اعضاء كتلة الاصلاح وقال العرموطي بيضتم وجوهنا يا اهالي سحاب وتحدث العرموطي عن انجازات كتلة الاصلاح في البرلمان والقوانين التي دعمت اقراراها واخرها عدلت عليها كتلة الاصلاح .

كما تحدث اللواء المتقاعد احمد محمود المحارمة الذي رحب بالحضور .

واستقبلت اعداد كبيرة من اهالي سحاب اعضاء الكتلة واعضاء جبهة العمل الاسلامي .


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