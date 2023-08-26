الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية: الشركة تعد ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم.. ويذهب 60 % من إنتاج الشركة إلى التصدير

وطنا اليوم: قال المهندس عبد الوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، إن شركة مناجم الفوسفات، تعد أقدم شركات التعدين في الأردن، مضيفا أنها تأسست عام 1949، وتصنف ضمن أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن شركة مناجم الفوسفات تعد من أنجح الشركات في التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، مضيفا أن الأردن تحصد المركز التاسع على مستوى العالم في الفوسفات، وتحصل على شركة مناجم الفوسفات على ثلث هذا الاحتياطي.

وأوضح أن شركة مناجم الفوسفات تعد ثاني أكبر مصدر، وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم، كما يذهب 60 % من إنتاج الشركة إلى التصدير، وتعمل الشركة على تعزيز الصناعات المحلية، وإنتاج حامض الفسفوريك، والتكمال مع بعض الصناعات الأخرى، والاستثمار في الصناعات بقيمة تتجاوز مليار مليون دولار، خلال السنوات ال5 المقبلة، لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وتحلية مياه البحر، للمشاريع الإنتاجية والتصنيعية، وإعادة تدوير عمليات التعدين.

وأكد أنه سيتم قريبا الإعلان عن شراكة لإنتاج حامض الفسفوريك مع إحدى الشركات التركية الكبيرة، وسيقام المصنع في محافظة معان، لإنتاج 300 ألف طن من حامض الفسفوريك.

وتابع أن مصانع الفسفوريك، تعني أنه سيتم تعيين من يقرب من 700 شخص، كما أن التوسع في إنتاج حامض الفسفوريك، سيساعد في تقدم البلاد خلال ال10 سنوات القادمة.

وأضاف أن إنتاج الفسفور الأصفر، سيفتح الباب لإنتاج المواد المقازمة للحريق، وهو ما يتميز بها الفوسفات في الأردن، وأيضا المبيدات الحشرية.

أكد أن كثيرا من المستثمرين جاءوا إلى شركة مناجم الفوسفات من أجل الشراكة في إنتاج الفسفور الأصفر، ولكن المشكلة في الطاقة، لأن كل طن من الفسفور الأصفر يحتاج 6 ميجا وات في الساعة، موضحا أن الشركة تدفع في الكيلو وات من الكهرباء 23 قرشا