الموارد المستدامة تناقش أعمال ملتقى “عام على التحديث”

وطنا اليوم: ناقشت جلسة “الموارد المستدامة” احدى أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تنظمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، الاستخدام الامثل للموارد المستدامة.

وقال وزير المياه والري محمد النجار خلال الجلسة ان الوزارة عملت على تنفيذ اجراءات لحماية سد وادي شعيب من دخول الرسوبيات الى بحيرة السد والبدء بتنفيذ البنية التحتية لايصال الغاز الطبيعي لمديرية القويرة الصناعية في العقبة، وتدشين مشروع اعادة تأهيل محطة الزارة- ماعين لتزويد العاصمة بـ 100 الف متر مكعب من المياه، وتنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه، وتخفيض كلفة الطاقة على قطاع المياه من خلال تشغيل مشروع طاقة الغاز الحيوي في محطة تنقية العقبة.

وأشار النجار الى هدم 1458 بئرا مخالفة وضبط 86616 اعتداء على خطوط المياه منذ انطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه عام 2013 حيث تم ضبط 5134 اعتداء على خطوط المياه خلال النصف الاول من العام الحالي.

وبين النجار في مجال الطاقة الخضراء تم تدشين سد الفيدان وادي عربة بطاقة تخزينية 5.3 مليون متر مكعب حيث يخزن السد حاليا نحو 1. 2 مليون متر مكعب وتوقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل المياه المعالجة بين محطتي تنقية وسط اربد ومحطة وادي العرب للصرف الصحي.

واعلن عزم الوزارة وضع خارطة طريق لشركة الكهرباء الوطنية وتعديل تعليمات حماية مصادر المياه وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والتوسع في خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة .

من جانبه تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة زياد السعايدة عن اهمية استخدام الطاقة النظيفة حبث وصلت عام 2022 الى 22 بالمئة، مبينا ان مخرجات التحدبث الاقتصادي أثمرت عن تطوير الشبكات الى شبكات ذكية بعد الانتهاء من دراسة التخزين .

وأشار الى أن نسبة تطوير الشبكات الذكية وتبديل العدادات وصلت الى نسبة 26 بالمئة ومن المتوقع ان تصل نهاية العام الى 40 بالمئة .

ومن جانب اخر تحدث مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الاوروبي عمر ابو عيد عن مفهوم التكامل بالقطاعات وفق التوجيهات الملكية ولجنة الاقتصاد الاخضر والتغير المناخي لدعم قطاع الزراعة والمياه، مشيرا الى اطلاق استراتيجية 2020 -2030 حول الاستخدام الامثل للطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والنقل الكهربائي .

وتحدث الرئيس الاقليمي لشركة (FFI) في الشرق الاوسط وشمال افريقيا معتز قنديل عن اهمية استخدام الهيدروجين الاخضر الذي يعتبر من الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم حيث من المتوقع ان يحل محل الوقود في الفترة القادمة.

كما تحدث خبير اول الطاقة بالبنك الدولي الدكتور محمد قمح، عن اهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة والاستدامة المالية لتقليل تكاليف التشغيل والمحافظة على مصادر الايرادات بدون اعباء اقتصادية، وخفض الفاقد الاداري والفني بما لا يؤثر على جودة الخدمة، اضافة الى تقليل تكاليف انتاج الكهرباء بأقل التكاليف وزيادة الايرادات والتعاون بين الدول العربية بالربط الكهربائي .