استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وطنا اليوم:استشهد الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع جنوب مدينة جنين، الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي.

الشاب عز الدين البالغ (20 عاما)، استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين برصاص الاحتلال خلال عدوانها أوائل الشهر الماضي على جنين.

وسيتم مواراة جثمان الشهيد الثرى غدا السبت بعد صلاة الظهر