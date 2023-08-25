كشف طوله ووزنه.. ترامب السجين رقم Po1135809

وطنا اليوم:قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن العالم سيعرف “أخيرا” طول ووزن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد احتجازه السريع في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

ونشرت صورة جنائية مساء الخميس للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي التقطت أثناء توقيفه لفترة قصيرة في ولاية جورجيا.

ويظهر ترمب عاقدا حاجبيه وعبوسا ومحدقا في الكاميرا في الصورة التي دخلت التاريخ إذ أنها تعتبر أول صورة جنائية لرئيس أمريكي.

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي “السجين رقم Po1135809″، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

مهزلة قضائية

واعترض ترمب على ما وصفه بـ “مهزلة قضائية” عقب توقيفه رسميًا بتهمتي الابتزاز والتآمر في ولاية جورجيا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل “تدخّل انتخابي”.

والتقطت صورة للرئيس الأمريكي السابق الذي بات مثار جدل أثناء تحضيره للسفر من أتلانتا، أكد ترامب على عدم قيامه بأي خطأ واصفًا الأمر بأنه تلاعب في العملية الانتخابية.

وبعد إجراء الإجراءات الضرورية، تم الإفراج عن الرئيس السابق بكفالة.

الانتخابات الرئاسية

وقبيل مغادرته إلى أتلانتا، نشر ترمب تغريدة على منصته الاجتماعية معبرًا عن تصميمه على تسليم نفسه ومواجهة التهم الموجهة إليه.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الخميس إلى سجن في أتلانتا حيث سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا، وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخَذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائيّة قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

وسبق لعشرة متّهمين آخرين في هذه القضية أن سلّموا أنفسهم في هذا السجن وقد أطلق سراح جميعهم بكفالة، وآخرهم كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز الذي دفع كفالة بقيمة 100 ألف دولار وخرج