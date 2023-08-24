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بوتين لعائلة بريغوجين: كان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء

منذ 3 ثواني
بوتين لعائلة بريغوجين: كان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة، التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في مقاطعة تفير الروسية.
وقال بوتين لعائلة بريغوجين: تعرفت على بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه.. بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية.
وأضاف بوتين: “فاغنر” ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا.
وكشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.
ونقل عن تلك المصادر قولها إنه تم كذلك التعرف على جثة دميتري أوتكين مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريغوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.
وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصري على جثث ضحايا حادث تحطم طائرة بريغوجين وذلك “لتشوهاتها الشديدة” الناجمة عن النيران والتفجير.
استنادا إلى العلامات “غير المباشرة”، أكد خبراء بأن بريغوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووي.
وكانت قناة “نوفوستي موسكفي” أكدت في حسابها على “تلغرام”، نقلا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية موسكو، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريغوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي


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