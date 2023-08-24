بیان هام صادر عن “النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية”

وطنا اليوم – تهيب “النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية” الاخوة المواطنين الراغبين بشراء احتياجاتهم من زيت الزيتون ضرورة

توخي الحيطة والحذر والانتباه لما يتم تداوله في العديد من الإعلانات الترويجية المظلله والمشكوك بامرها حول زيت الزيتون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض

القنوات الفضائية والتي بالعادة أسعارها لا تغطي تكاليفها الحقيقية ومشكوك بجودتها كونها قد تكون مغشوشة بزيوت نباتية أخرى، أو منتهية الصلاحية او مضاف اليها

مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضرر على صحة مستهليكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفة، ناهيك عما تسببة هذه الاعلانات من تضليل

وغغبن وتدليس للمستهلكين.

ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فان النقابة تهيب بالإخوة المواطنين والمستهلكين، الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجودة، الشراء من

مصادر موثوقة مثل معاصر الزيتون ، المزراعيين ،او المولات والمراكز التجارية المرخصة، ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها

النقابة سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة و الجهات الرقابية الحكومية.

شاكرين ومقدرين تعاونكم معنا لحماية منتج زيت الزيتون الأردني .