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البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

وطنا اليوم:في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية، رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25 في المئة.
وأعقبت زيادة المعدل بـ 7.5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي.
وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17.5 في المئة.
ويعد رفع أسعار الفائدة قرارًا اقتصاديًا هامًا تتخذها البنوك المركزية، لمكافحة التضخم، وتوازن العملة، ولتحقيق توازن واستقرار توازن الاقتصاد، إضافة إلى ضبط السيولة.
وتعتمد قرارات رفع أسعار الفائدة على تحليل شامل للوضع الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وتختلف من دولة إلى أخرى بناءً على ظروفها الاقتصادية الفريدة


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