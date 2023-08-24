المركزي يطرح سندات وصكوك للكهرباء الوطنية بـ220 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، الخميس، سندات وصكوك لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 220 مليون دينار، في المزاد.

وأعلن البنك طرح الشريحة الثالثة/الإصدار السادس من صكوك شركة الكهرباء الوطنية في المزاد، بحجم 120 مليون دينار، وبصيغة عقد “المرابحة للآمر بالشراء”.

ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون في السابع والعشرين من آب الجاري، في حين يكون تاريخ التسوية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وسيكون أجل الشريحة المطروحة، 3 سنوات تستحق في 28/08/2026، وبنسبة مرابحة 6.00% سنويا.

كما أعلن البنك، عن طرح الإصدار الثامن عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية، المكفولة من الحكومة، بحجم إصدار 100 مليون دينار، ولأجل سنتين.

وبحسب الإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون في السابع والعشرين من آب الحالي، في حين يكون تاريخ التسورية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وسيكون تاريخ استحقاق السندات في 28-8-2026