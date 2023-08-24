بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المركزي يطرح سندات وصكوك للكهرباء الوطنية بـ220 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
المركزي يطرح سندات وصكوك للكهرباء الوطنية بـ220 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، الخميس، سندات وصكوك لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 220 مليون دينار، في المزاد.
وأعلن البنك طرح الشريحة الثالثة/الإصدار السادس من صكوك شركة الكهرباء الوطنية في المزاد، بحجم 120 مليون دينار، وبصيغة عقد “المرابحة للآمر بالشراء”.
ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون في السابع والعشرين من آب الجاري، في حين يكون تاريخ التسوية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وسيكون أجل الشريحة المطروحة، 3 سنوات تستحق في 28/08/2026، وبنسبة مرابحة 6.00% سنويا.
كما أعلن البنك، عن طرح الإصدار الثامن عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية، المكفولة من الحكومة، بحجم إصدار 100 مليون دينار، ولأجل سنتين.
وبحسب الإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون في السابع والعشرين من آب الحالي، في حين يكون تاريخ التسورية في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات في 28-8-2026


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:57

طوقان يؤكد إنجازات المفاعل النووي الأردني على أرض الواقع

15:50

تسجيل 15 ألف مخالفة عكس اتجاه السير منذ بداية العام

15:06

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

15:01

مصادر روسية: التعرف على جثة قائد فاغنر في المشرحة

14:49

لإقامة منطقة خضراء .. إخلاء منازل من ساكنيها وهدمها في جبل الجوفة

14:08

جامعة البترا تحقق المركز الثاني في بطولة ولي العهد الأولى لكرة السلّة

14:05

البشير: المرأة في إرادة بمواقع قيادية، وسيسعى الحزب لوصولها لكافة المجالات في الدولة لتنفيذ برامجه

13:59

“باربي” تحت قبة البرلمان مشوقة يوجه سؤال لرئيس الوزراء

13:57

السجن لشخص من ذوي الأسبقيات 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة

13:50

في إطار مواكبتها لأحدث الابتكارات الرقمية .. زين تجدد رعايتها لمؤتمر ومعرض AIDTSEC

13:43

العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـ الأدنى للأجور

12:46

الخصاونة: مشروع الرَّبط الكهربائي مع العراق قد يدخل حيِّز النَّفاذ خلال شهر

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023