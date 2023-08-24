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مقتل مستوطن وإصابات بانهيار صخري قرب البحر الميت

منذ ساعة واحدة
مقتل مستوطن وإصابات بانهيار صخري قرب البحر الميت

وطنا اليوم:قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، بانهيار صخري قرب محمية “عين جدي” الطبيعية، بمنطقة البحر الميت، شرق الضفة الغربية.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة /13/ الإسرائيلية، أن “شخصًا أصيب بجراح حرجة جدًا، واثنان وصفت حالتهما بـالمتوسطة، إلى جانب 7 حالات طفيفة، حصيلة الانهيار الصخري في عين جدي”.
وأوضحت “نجمة داود الحمراء”، أن طواقم الإسعاف التابعة لها تلقت بلاغًا عن جرحى جراء انهيار صخور في محمية طبيعية قرب عين جدي.
وأضافت: “على الفور هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان، وشرعت مع طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ، على تخليص العالقين وتقديم الإسعافات”.
وتواصل طواقم الإنقاذ الإسرائيلية، مستعينة بـ 5 مروحيات عسكرية تابعة لـ”وحدة القتال 669″ التابعة لشرطة الاحتلال، العمل على تخليص عالقين آخرين، وفقًا لقناة /كان/ العبرية


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