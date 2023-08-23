رئيس لجنة فلسطين النيابية: آلية عمل اللجنة تنطلق من رؤى الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم: قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فايز بصبوص، إن آلية عمل اللجنة تنطلق من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وإعادة الزخم إليها.

وأضاف، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مؤسسة حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا كامل الحواش، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل .

وتابع أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا في كل المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن إسرائيل تسعى إلى طمس الهوية الفلسطينية من خلال الحكومة الحالية المتطرفة التي تشرع للعنف في قوانينها.

من جهتهم، قال النواب: غازي الذنبيات، سليمان القلاب، محمد ابو صعليك، توفيق المرايعة، فليحة الخضير، إن الشعب الأردني يثق بجلالة الملك، ويقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

من جانبه، أشاد الحواش بعمل لجنة فلسطين النيابية ، مؤكدا أهمية التكامل في العمل بين لجنة فلسطين والمؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية، للتأثير على صناع القرار في تحقيق الحقوق الفلسطينية .

ودعا إلى ضرورة دعم واسناد الوصاية الهاشمية على المقدسات ، واصفا بأنها مركزية وتاريخية لحماية المقدسات وحرية العبادة .

وثمن مواقف جلالة الملك في المحافل الدولية في الدفاع عن فلسطين ، مشيرا إلى حملة التضامن مع فلسطين، هي أكبر حملة تضامن في أوروبا، والتي ترتكز على الضغط على صناع القرار لوقف ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مقارنة بما يجري في دول الإقليم .