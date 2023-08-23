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الطيران المدني السعودي يعلن اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين

منذ ساعتين
الطيران المدني السعودي يعلن اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين

وطنا اليوم: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وتسري اعتباراً من 20 تشرين الثاني 2023.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تهدف اللائحة الجديدة إلى حماية حقوق المسافرين، حيث تضمنت (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.

كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، وأوضحت التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.

وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.

وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل (6,568) ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا .


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