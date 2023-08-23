الاحتلال الإسرائيلي ينصب بوابة حديدية عند المدخل الشمالي في الخليل

وطنا اليوم: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والمعروف بـ”جسر حلحول”. وأفاد شهود عيان لمراسل “بترا” في رام الله، بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند “جسر حلحول” في إطار العقوبات الجماعية التي فرضتها على محافظة الخليل، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.

وصعّدت قوات الاحتلال منذ عدة أيام عقوباتها الجماعية بحق أهالي الخليل بذريعة مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “كريات أربع” شرق المدينة، إذ فرضت طوقا عسكريا مشددا على مدينة الخليل وقرى المحافظة وبلداتها كافة.