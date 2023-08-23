انخفاض مستوردات الأردن من القهوة والشاي

وطنا اليوم:انخفضت مستوردات الأردن من البن بمقدار النصف في الأعوام الخمسة الأخيرة، وفقا لإحصائيات مركز التجارة الدولية.

وبحسب الإحصائيات، استورد الأردن 17,797 طنا من البن “محمص وغير محمص، منزوع منه الكافيين، قشور البن، بدائل بن محتوية على بن بأي نسبة”، في عام 2022.

وكان حجم متسوردات الأردن من البن في عام 2022، الأقل منذ عام 2018، حيث استورد الأردن 32,065 طنا في 2018، و31,268 في عام 2019.

واستورد الأردن 28,763 طنا من البن في عام 2020، لتتراجع مستوردات البن في عام 2021 إلى 28,117 طنا، قبل تراجعها بشكل كبير في عام 2022 لتصل إلى 17,797 طنا، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات، انخفاض مستوردات الأردن من الشاي أيضا، لتبلغ 7,229 طنا في عام 2022، منخفضة بمقدار 825 طنا عن عام 2021 التي بلغت فيه 8,054 طنا.

وكان عام 2020، الأعلى في استيراد الشاي، حيث بلغت الكمية آنذاك، 17,903 أطنان، في حين كانت مستوردات الأردن من الشاي في عام 2019، 9,297 طنا.

وفي عام 2018، استورد الأردن 9,122 طنا من الشاي، بحسب البيانات.

ومن حيث القيمة، بلغت قيمة مستوردات الأردن عام 2022 من البن، 100,320 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مستوردات المملكة من الشاي في العام ذاته، 35,605 مليون دولار