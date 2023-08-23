رحلة هجرة إلى أمريكا تتحول إلى مأساة جراء حادث مروع

وطنا اليوم:لقي 15 مكسيكيا وفنزويليا واحدا مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة مهاجرين ومقطورة بوسط المكسيك.

من جهته قال المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك، في بيان، إن أن ركاب الحافلة، الذي يبلغ عددهم 52 بينهم 10 من فنزويلا، كانت لديهم مواعيد لمقابلات لطلب الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وصرح مسؤولون في بيان منفصل، أن نحو 36 راكبا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام الحافلة بالمقطورة على طريق مياهواتلان-كويستلاهواكا السريع. وأضافوا أن 9 من المصابين فنزويليون