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متهمان بقضية “ترامب” بالتلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية يسلمان نفسيهما للشرطة في جورجيا

منذ ساعة واحدة
متهمان بقضية “ترامب” بالتلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية يسلمان نفسيهما للشرطة في جورجيا

وطنا اليوم: سلّم متهمان في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في العام 2020، نفسيهما اليوم الثلاثاء، إلى السلطات في الولاية، وفقًا لإدارة السجون، بحسب واشنطن بوست.

ووجهت 9 تهم للخبير في القانون الدستوري، جون إيستمان، و7 تهم لسكوت هول، اللذين سلما نفسيهما كسجينين، وفقًا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية.

وكانا اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة. ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.

وأمام ترمب والمتهمين الـ 18 الآخرين حتى ظهر الجمعة (16,00 بتوقيت غرينتش) للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون.

وأشار دونالد ترمب، مساء الاثنين، إلى أنه سيسلّم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس.

ووجه القضاء في ولاية جورجيا إلى ترمب و18 شخصاً آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.


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