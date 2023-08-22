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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

منذ ساعة واحدة
مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

وطنا اليوم: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن ليبيا، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من الممثل الأممي الخاص في ليبيا، عبد الله باتيلي، حول آخر التطورات في البلاد.

وقال باتيلي إن الوضع سيتفاقم إذا لم يتم التوصل لاتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وشفافة في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن الأحداث الجارية في ليبيا والمنطقة تظهر أن الترتيبات المؤقتة محفوفة بمخاطر العنف والتفكك.

وأضاف المسؤول الأممي أن الاستقرار الهش الذي يسود البلاد منذ آب الماضي تبدد بسبب الاشتباكات العنيفة التي وقعت هذا الشهر، و أسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل.

ورحب باتيلي بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتأسيس اللجنة المالية العليا والخطوات الإيجابية نحو توحيد البنك المركزي في البلاد، معربا عن تفاؤل حذر بأن “الأطراف الفاعلة في ليبيا قادرة على التعاون لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل الصالح العام”.


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