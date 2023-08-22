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وفاتان غرقاً داخل قناة الملك عبدالله في منطقة الشونه

منذ 3 ثواني
وفاتان غرقاً داخل قناة الملك عبدالله في منطقة الشونه

وطنا اليوم:توفي خمسيني وابن شقيقه، اليوم الثلاثاء، غرقا داخل قناة الملك عبدالله في الشونة الشمالية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن بلاغا ورد لغرفة العمليات بوجود حالتي غرق في القناة حيث تحرك غطاسو الدفاع المدني للموقع واستمر البحث عن الاشخاص لأكثر من ساعة لحين أن تم العثور عليهم.
وتابع أنه تم نقل المصابين للمستشفى وعند وصولهم أفاد الطبيب أنهم متوفيين وتم فتح تحقيق بالحادث


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