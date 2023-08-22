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القيسي يطلع على تجربة الأكاديميّة الملكيّة لحماية الطبيعة في محمية غابات عجلون

منذ ساعة واحدة
القيسي يطلع على تجربة الأكاديميّة الملكيّة لحماية الطبيعة في محمية غابات عجلون

وطنا اليوم:إطلع وزير السياحة والاثار مكرم القيسي في الأكاديميّة الملكيّة لحماية الطبيعة في عجلون، على تجربة الأكاديمية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المحميات.
وقدم مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد فادي الناصر شرحاً عن برامج الجمعية في بناء شبكة وطنية من المناطق المحمية، بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي في المملكة، وتوسيع قاعدة الدعم لحماية البيئة الطبيعية في الأردن والدول المجاورة، وإدارة برامج التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمات المتصلة بها بما فيها السياحة البيئية.

وزار القيسي دكان الطبيعة، الذي يضم حرفاً يدوية ومنتجات طبيعية، بالإعتماد على المواد الأولية المتوفرة في محمية غابات عجلون ومحيطها صنعها أبناء وبنات المنطقة، مثلما اطّلع على قاعة المؤتمرات والخدمات الإنتاجيّة المقدّمة في الأكاديميّة كبيت الصّابون وبيت البسكويت والحرف والمشغولات اليدويّة التي يتمّ إنتاجها من المواد الطبيعيّة بجهود محليّة .

وأكد القيسي استعداد الوزارة لبناء شراكات حقيقية مع الجمعية للاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز تمكين أهل المنطقة من تحقيق فوائد اقتصادية ولدعم التنمية المحلية، مشيدا بالنموذج الذي تطبقه الجمعية في الموائمة بين حماية الطبيعة والموائل الطبيعية وبين تمكين المجتمعات المحلية .


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