بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترامب ساخرا: يمكنني الهرب إلى روسيا

منذ ساعة واحدة
US President Donald Trump speaks during a Students for Trump event at the Dream City Church in Phoenix, Arizona, June 23, 2020.

وطنا اليوم:سخر المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب من المدعي العام لمقاطعة جورجيا فاني ويليس، تعليقا على قراره بكفالة 200 ألف دولار على خلفية اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020.
جاء ذلك على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، حيث أشار ترامب إلى أن المدعي العام لربما كان يخشى هروبه إلى روسيا، وكتب: “اعتقد ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. روسيا، روسيا. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك”.
وكانت ولاية جورجيا قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

حزب إرادة في قادسية الطفيلة وتفاعل مع قضيتهم … فيديو

20:01

عروض وتخفيضات بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

19:52

القيسي يطلع على تجربة الأكاديميّة الملكيّة لحماية الطبيعة في محمية غابات عجلون

19:31

الأرض تستعر.. هل موجات الحر دليل على تسارع تغير المناخ

19:09

الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت بعنوان عام على التحديث

18:18

الملك وولي العهد يستقبلان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

18:14

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشروع النزل البيئي في محمية غابات عجلون

18:11

“الفرجات” يؤكد أهمية شركات الطيران منخفضة التكاليف في زيادة أعداد السياح من أوروبا

18:08

مجلس الأمن الإفريقي يقرر تعليق مشاركة النيجر بجميع أنشطته بسبب الانقلاب

18:06

الجازي يقدم جملة من الإضاءات المتعلقة بالتشريعات القانونية وضمانات حقوق الإنسان

18:04

منصة “يدوي” تطلق بازار للمنتجات الغذائية والحرفية

18:01

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وفيات
وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة الله