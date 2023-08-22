الملك وولي العهد يستقبلان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وطنا اليوم: استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم مواصلة جهود تقديم الخدمات للاجئين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الرعاية والخدمات لهم.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.