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“الفرجات” يؤكد أهمية شركات الطيران منخفضة التكاليف في زيادة أعداد السياح من أوروبا

منذ 4 ثواني
“الفرجات” يؤكد أهمية شركات الطيران منخفضة التكاليف في زيادة أعداد السياح من أوروبا

وطنا اليوم: أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أهمية شركات الطيران منخفضة التكاليف في زيادة أعداد السياح من أوروبا.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة الطيران المنخفضة التكاليف “راين اير” إيدي ويلسون، والوفد المرافق، مدينة البترا الأثرية اليوم الثلاثاء.

وبين الفرجات، خلال اللقاء أهمية مدينة البترا على خارطة السياحة العالمية والوطنية باعتبارها أهم معلم أثري وسياحي في المنطقة وموقع تراث عالمي.

وكانت الشركة وقعت اتفاقية مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية رفعت عدد خطوطها إلى 25 خطاً يربط المملكة مع 12 مدينة أوروبية بزيادة بلغت 4 خطوط جديدة.


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