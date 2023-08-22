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مجلس الأمن الإفريقي يقرر تعليق مشاركة النيجر بجميع أنشطته بسبب الانقلاب

منذ ساعة واحدة
مجلس الأمن الإفريقي يقرر تعليق مشاركة النيجر بجميع أنشطته بسبب الانقلاب

وطنا اليوم: قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر بجميع أنشطة الاتحاد، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الشهر الماضي، داعيا إلى “عدم منح الشرعية للانقلابيين” الذين استولوا على السلطة.

وبحسب وكالة أنباء عموم إفريقيا (بانابرس)، دعا المجلس، في بيان، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه منح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر، مؤكدا رفضه الشديد لأي تدخل خارجي من أي جهة فاعلة، أو بلد خارج القارة، في شؤون السلام والأمن بالقارة الإفريقية، بما في ذلك المشاركات التي تقوم بها الشركات العسكرية الخاصة.

كما جدد التأكيد على تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في التزامها المستمر بإعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية، مطالبا مفوضية الاتحاد الإفريقي بإجراء تقييم للآثار المترتبة على قرار إيكواس نشر قوة الاستعداد في النيجر.


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