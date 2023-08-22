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بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات الصيادين يتظاهرون في ميناء غزة

منذ ساعة واحدة
بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات الصيادين يتظاهرون في ميناء غزة

وطنا اليوم: تظاهر عشرات الصيادين وممثلو منظمات حقوقية وأهلية، اليوم الثلاثاء في ميناء غزة البحري، استنكارا لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة على الصيادين.

وردد الصيادون في التظاهرة التي نظمها اتحاد لجان العمل الزراعي، شعارات تندد بانتهاكات الاحتلال وفرضه قيودا على الصيد في بحر قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها وتوفير الحماية للصيادين ودعمهم في مواجهتها.

وقال مدير دائرة الضغط والمناصرة في الاتحاد، سعد الدين زيادة، إن التظاهرة جاءت تنديدا باعتداءات وانتهاكات الاحتلال لحقوق الصيادين الذين يتعرضون للقتل والاعتقال ومصادرة قواربهم.

وأشار إلى تداعيات خطيرة لهذه الاعتداءات بحق الصيادين حتى في المناطق المسموح بها في الصيد، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين صفوف الصيادين، وزيادة نسب انعدام الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة لحرمانهم من مصدر مهم للغذاء.

وطالب زيادة، بتوفير دعم وحماية دولية للصيادين، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي يزيد من معاناة الفلسطينيين لاسيما الصيادين.


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