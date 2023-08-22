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الساكت: ضرورة وقوف الحكومة ملياً عند بيان البنك المركزي

منذ ساعتين
الساكت: ضرورة وقوف الحكومة ملياً عند بيان البنك المركزي

 

وطنا اليوم – قال الكاتب الاقتصادي موسى الساكت في تعليق له على بيان البنك المركزي بانخفاض تدفق الاستثمار الاجنبي وقال الساكت

ضرورة وقوف الحكومة ملياً عند بيان البنك المركزي حول انخفاض نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي 30.5% خلال الربع الاول من العام الحالي

اليوم لدينا رؤية تحديث اقتصادي وبرنامج تنفيذي، وهذا من المفترض ان يكون بمثابة بوصلة وخارطة طريق امام الحكومة، وأي تغيير أو تراجع بالمؤشرات يجب الاستنفار وايجاد الحلول فورا وإلا لن يتم تحقيق ارقام واهداف هذه الرؤية!

وكان البنك المركزي قد اعلن قبل ايام عن تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 200 مليون دينار مقارنة مع 288 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.


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