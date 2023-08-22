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الحنيفات: القروض الزراعية ولّدت 13 ألف فرصة عمل إنتاجية

منذ ساعة واحدة
الحنيفات: القروض الزراعية ولّدت 13 ألف فرصة عمل إنتاجية

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الثلاثاء، إن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 صيغت بأدق تفاصيلها بمتابعة من جلالة الملك.
وأضاف الحنيفات ، أن الملك وجه إلى إزالة المعيقات أمام مبادرات الخطة التي لم تنفذ بعد، وعددها 5.
وأوضح أنه جرى صرف نحو 110 ملايين دينار في عام ونصف نتيجة لرفع المحفظة الإقراضية لمؤسسة الإقراض الزراعي، وأن المبلغ ولّد نحو 13 ألف فرصة عمل إنتاجية.
وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة تقدم دعما للمستثمرين في التصنيع الغذائي من خلال دعمهم في الأجور لمدة 5 سنوات، ومن ثم تقديم قروض لهم منخفضة الفائدة لغاية نصف مليون دينار.
وتابع أنه لدى الوزارة عقود بـ8 آلاف طن للتصدير عبر البحر الأبيض المتوسط خلال العام الحالي.
وأردف الحنيفات أن الأمن الغذائي مرتكزه قطاع الزراعة، مستدركا: “هناك شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص أثمرت عن تجاوزنا أزمة التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، دون نقص في الغذاء”.
وبيّن أن القطاع يعاني من العشوائية، لذلك تحاول وزارة الزراعة إيجاد قاعة بيانات توضح تفاصيل القطاع الإنتاجية والحيازات الزراعية.
ونوه إلى أنه من شأن ذلك دعم مخزون الأردن من البيانات الغذائية، والتنبؤ باحتمالات الاختلالات في المستقبل


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