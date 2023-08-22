الافراج عن ماجد الشراري

وطنا اليوم – افرج اليوم الثلاثاء، عن رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري، بعد أن قررت محكمة أمن الدولة أمس الاثنين اخلاء سبيله بكفالة، بعد توقيف دام 9 اشهر.

وكان مدعي عام أمن الدولة أسند للشراري 5 تهم أبرزها تقويض نظام الحكم، وتعريض أمن الدولة للخطر، وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر، وبث خطاب الكراهية.

ودعا الشراري أهالي معان مساء أمس إلى الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية على الإطلاق؛ احتفالًا بقبول كفالته لدى محكمة أمن الدولة.

وقال الشراري، في منشور له عبر منصة فيسبوك، “الحمدلله حمدا طيبا مباركا فيه تم قبول كفالتي اليوم. أهلي وأحبتي أبناء معان الكرام أعلم عن مدى فرحتكم بخروجي لكم سالما، ولكم مني كل الحب والتقدير واطلب من الجميع الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية نهائياً”.