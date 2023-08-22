10-5 دنانير سعر الكيلو من فاكهة الدراغون في الأردن

وطنا اليوم:وصلت كميات كبيرة من الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء، حيث بلغت 2804.09 طنا، وبلغت كمية الخضار 1837.581 طنًا، والفواكه 835.785 طنًا، والورقيات 130.724 طنًا.

المنتجات المحلية وتراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباميا بين 100 و 200 قرشًا، وسعر الخس الأحمر بين 300 و 350 قرشًا، وسعر الفطر بين 400 و450 قرشًا، وسعر فواكة التنين بين 500 و 1000قرشًا، وسعر البصل الناشف 15و 25قرشًا، وسعر البندورة 15 و25 قرشًا.

المنتجات المستوردة ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر كل من الرمان والكيوي بين 250-300 قرشا، وسعر أفوجادو بين 200 و 250 قرشا، وسعر كيلو كل من الثوم والتفاح بين 150 و 200 قرشا، وسعر الأناناس بين 110 و 200 قرشا.

وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة في سوق الجملة المركزي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين ويساهم في تنوع وتوفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.