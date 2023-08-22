ضبط حافلة تنقل طلابا منتهية الترخيص منذ 10 سنوات

وطنا اليوم:ضبط العاملون في إدارة السير صباح اليوم، حافة نقل طلبة متوسطة، انتهى ترخيصها منذ نحو 10 سنوات، ويمارس السائقون عملهم عليها في نقل الطلبة.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الامن العام الثلاثاء، إنه تم ضبط حافلة تتبع لمدرسة خاصة ترخيصها منتهيا منذ عام 2013، وتقوم بتنقل الطلبة في منطقة طبربور بالعاصمة عمّان، وأُجري اللازم.

وأضاف، أنه يجب على المدارس الخاصة التأكد من أن السائق يحمل رخصة سوق تؤهله لقيادة الحافلة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الحافلات التي تنقل الطلبة