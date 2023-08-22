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وفاة أربعيني بتصادم مركبتين في إربد

22 أغسطس 2023
وفاة أربعيني بتصادم مركبتين في إربد

وطنا اليوم:توفي أربعيني، الاثنين، جراء تصادم مركبتين في محافة إربد شمال الأردن، وفق ضابط عمليات غرفة إدارة السير.
وقال النقيب موفق الخطبا خلال استعراض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إن أربعينيا توفي وأصيب 5 أشخاص آخرين، بعد تصادم مركبتين في شارع الستين، بمحافظة إربد.
وأضاف أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، في حين جرى إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة


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