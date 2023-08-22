ترمب يعلن نيته تسليم نفسه في جورجيا

وطنا اليوم:في إعلان مفاجئ عبر منصته “تروث سوشال”، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نيته تسليم نفسه يوم الخميس المقبل في ولاية جورجيا، لمواجهة تهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات عام 2020 الرئاسية، بالإضافة إلى تهم أخرى متعلقة بها.

وفي منشوره على منصته الخاصة، أوضح ترمب أنه سيتم “اعتقاله من قبل المدعية العامة اليسارية الراديكالية فاني ويليس”، التي قامت بتقديم لائحة الاتهام الرابعة ضده في هذا العام.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور فترة طويلة من الجدل المحيط بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث أثارت ترتيبات الانتخابات انتقادات واسعة من قبل ترمب وأنصاره.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الخطوة تطورات مهمة في المشهد السياسي الأميركي، وستبقى المتابعة الدقيقة لهذا الأمر ضرورية لفهم تأثيره على الساحة السياسية والقانونية