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23:30
شركات الاتصالات تعتزم رفع قيمة الاشتراكات مسبقة الدفع رغم تحذير الهيئة
23:24
عاجل – هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة #دمشق
23:08
هيثم المعابرة يكتب: الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث
23:05
وزير الزراعة: الاهتمام والرعاية والمتابعة الملكية كانت الداعم لتنفيذ الخطة ونجاحها
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العراق :جاهزون لاستقبال كهرباء الاردن
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حزب إرادة يلتقي المواطنين في الكرك.. فيديو وصور
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5% نسبة توظيف العمالة المحلية في مصانع بالعقبة
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مطارات دول إيكواس تشهد استعدادات لتدخل محتمل بالنيجر
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حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة في إربد
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عاجل – هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة #دمشق
منذ ساعتين
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24 ساعة
23:30
شركات الاتصالات تعتزم رفع قيمة الاشتراكات مسبقة الدفع رغم تحذير الهيئة
23:08
هيثم المعابرة يكتب: الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث
23:05
وزير الزراعة: الاهتمام والرعاية والمتابعة الملكية كانت الداعم لتنفيذ الخطة ونجاحها
22:51
العراق :جاهزون لاستقبال كهرباء الاردن
22:13
حزب إرادة يلتقي المواطنين في الكرك.. فيديو وصور
22:07
بيان هام من لجنة دافعي الفاتورة العلاجية
20:46
5% نسبة توظيف العمالة المحلية في مصانع بالعقبة
20:29
مطارات دول إيكواس تشهد استعدادات لتدخل محتمل بالنيجر
20:16
حملة وطنية للتطعيم ضد الحصبة في إربد
20:08
تفاصيل ملهمة ورسالة شكر مؤثرة من حمزة الحاج
20:02
التغيرات المناخية ترفع أسعار زيت الزيتون عالميا
19:34
رفض مطلق .. مستجدات قرار نقابة الأطباء
وفيات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن