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عاجل – هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة #دمشق

منذ ساعتين
عاجل – هجوم إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة #دمشق

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24 ساعة
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شركات الاتصالات تعتزم رفع قيمة الاشتراكات مسبقة الدفع رغم تحذير الهيئة

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هيثم المعابرة يكتب: الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث

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العراق :جاهزون لاستقبال كهرباء الاردن

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5% نسبة توظيف العمالة المحلية في مصانع بالعقبة

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مطارات دول إيكواس تشهد استعدادات لتدخل محتمل بالنيجر

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تفاصيل ملهمة ورسالة شكر مؤثرة من حمزة الحاج

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رفض مطلق .. مستجدات قرار نقابة الأطباء

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وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023