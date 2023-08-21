المدن الصناعية الأردنية تقيم مباني جديدة في الموقر

وطنا اليوم: طرحت شركة المدن الصناعية الاردنية عطاءي تنفيذ واشراف لإقامة المصانع النمطية الخامسة في مدينة الموقر الصناعية بمساحة 11 الف متر مربع وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الإسثمار في المدينة.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن اقامة مباني صناعية نمطية في مدينة الموقر الصناعية للمرة الخامسة ضمن اعمال المرحلة الأولى من المدينة يعد مؤشرا على تنامي حركة الإستثمار في المدينة والطلب العالي على الإستثمار فيها نتيجة لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية جعلت منها مقصدا للاستثمار.

وأوضح السيد جويعد أن المباني ستقام بمساحات (328م2) و(813 م2) لتلبي مختلف احتياجات المستثمرين الراغبين لإقامة استثماراتهم الصناعية في مدينة الموقر الصناعية وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه المدينة اليوم وتنامي حركة الإستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الاردنية التي تشرف الشركة على ادارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.

وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية إلى ( 93 ) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (635 ) مليون دينار وفرت قرابة ( 4698 ) فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية، حيث تقع مدينة الموقر الصناعية على بعد حوالي (35) كم الى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبالله الثاني الصناعية في سحاب (15) كم.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية أنهت مؤخرا اعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة ( 305 دونم) معلنة عن فتح باب الإستثمار فيها وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلتين الأولى والثانية واستقطاب الإستثمارات اليهما.