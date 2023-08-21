جماعة عمان توجه نقداً لاذعاً لمسؤولين تواجدوا على موائد سفراء في إفطارات صباحية وتصف تصرفهم بقلة الهيبة

وطنا اليوم-انتقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل سلوك مسؤولين حاليين و سابقين لتواجدهم على موائد بعض السفراء بمناسبة وبدون مناسبة، خاصة موائد الإفطار الصباحية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة اليوم قالت فيه: ان هذا السلوك من هؤلاء المسؤولين فوق ان فيه عدم احترام للنفس، ولهيبة المناصب التي يشغلونها او كانوا ، فان فيه أيضا تشجيعا لبعض السفراء على عدم احترام الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، وعلى المزيد من محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأضافت الجماعة في بيانها :ان هؤلاء المسؤولين يقلبون الصورة، فبدلا من ان يسعى ويجهد السفراء والدبلوماسيين العاملين في الأردن للقائهم، فان هؤلاء المسؤولين يسعون إلى موائد السفراء.

وتسألت الجماعة في بيانها :هل نسي هؤلاء المسؤولين ان من مهام السفراء “جمع المعلومات” عن البلدان التي يعملون بها، ومعرفة اتجاهات الرأي العام فيها، ورفع التقارير حولها إلى أجهزة بلادهم لمحاولة التأثير على اتجاهات الرأي العام في البلاد التي يعمل بها هؤلاء السفراء، فلماذا يتطوع بعض المسؤولين في بلدنا لتسهيل مهمة السفراء العاملين في الأردن؟

وطالبت الجماعة في بيانها المسؤولين الاردنيين باحترام أنفسهم واحترام المواقع التي يشغلونها او شغلوها سابقا، من خلال حصر علاقاتهم بالسفراء والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن بالأطر الرسمية، ومن خلال وزارة الخارجية الأردنية.

كما طالبت الجماعة في بيانها السفراء والبعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن باحترام قواعد العمل الدبلوماسي والتقيد بها.

وأختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالقول: اين هي المؤسسات المسؤولة عن ضبط عمل السفراء والبعثات الدبلوماسية في بلدنا، وفق قواعد العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليا؟، وأين هي المؤسسات الأردنية المسؤولة عن ردع المسؤول الأردني الذي يسئ بتصرفه إلى هيبة موقعة، وهيبة دولتنا؟