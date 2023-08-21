تقديم لائحة اتهام ضد أردني طعن مستوطن بتل أبيب

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي قدم لائحة اتهام ضد شاب فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية بتهمة طعن مستوطن.

وأشارت المصادر، إلى ان الشاب الأردني طعن المستوطن في بتاح تكفا في تل أبيب، قبل نحو أسبوعين.

وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 العبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أردنيا بدعوى طعنه شخصا أثناء تواجده داخل مرآب للسيارات، في منطقة بتاح تكفا.

وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصا تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في أراضي الداخل المحتل