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مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار جنوب الخليل

منذ 3 ثواني
مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار جنوب الخليل

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 21/8/2023: إن مستوطنة قتلت فيما أصيب آخرون بجراح بينها خطيرة جراء إطلاق نار نحو مركبة للمستوطنين قرب الخليل بالضفة المحتلة.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مركبة للمستوطنين على طريق 60 الاستيطاني، تعرضت لإطلاق نار مما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة آخرين بينها جراح حرجة.
ووفقاً لتحقيقات الاحتلال، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه مركبة المستوطنين، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.
وأفادت نجمة داوود، أن مستوطنة تبلغ من العمر 40 عامًا قتلت فيما تم نقل مستوطن أصيب بجراح حرجة يبلغ من العمر 35 عامًا من مكان الحادث إلى مستشفى سوروكا في حالة خطيرة


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