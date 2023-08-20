انقلاب حاد ومفاجئ على الطقس في اوروبا .. ما تأثيره على بلاد الشام

وطنا اليوم:في ظل استمرار التقلبات الجوية المتطرفة والقوية هذا الصيف , لازالت معطيات نماذج الطقس تشير الى نشوء المزيد من الحالات الجوية الغير معتادة في النصف الشمالي من الأرض .

مع بداية تطور القبة القطبية الشمالية في هذا الوقت من العام تزامناً مع اقتراب فصل الخريف فلكياً والذي يصادف 23 من الشهر المقبل ( ايلول ) اي بعد حوالي شهر من الان , بدأت نماذج الطقس تشير الى احتمالية تأثر اجزاء واسعة من شمال القارة الاوروبية ووسطها بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي بشكل غير معتاد اعتباراً من الأسبوع المقبل على ان تستمر حتى نهاية هذا الشهر ( اب ) على اقل تقدير .

يأتي هذا الانقلاب الحاد على حالة الطقس في اوروبا , بعدما سيطرت الكتل الهوائية الحارة على اجزاء واسعة من وسطها وجنوبها وسجلت بعض المدن الاوروبية درجات حرارة قياسية خلال الشهرين الماضيين .

من المتوقع خلال الأسبوع المقبل ان تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وقياسي شمال ووسط اوروبا مع احتمالية تساقط الثلوج فوق الجبال العالية والشاهقة بشكل مبكر هذا العام , ومن المحتمل ان تتساقط كميات ضخمة من الامطار الرعدية والتي يرافقها الرعد وتساقط حبات البرد والتي من المحتمل ان تكون باحجام قياسية .

وصول تأثير الكتل الباردة الى حوض البحر الأبيض المتوسط :

نتيجة للاندفاع المبكر للكتل الباردة صوب الشمال الاوروبي , من المتوقع ان يتسرب جزء كبير من برودتها ليصل الى حوض البحر الأبيض المتوسط على شكل كتل هوائية معتدلة الحرارة, هذا من شأنه ان يساهم بدفع الكتل الهوائية الحارة بعيداً والتي تسيطر على اجزاء واسعة من بلاد الشام ( الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ) ومصر ودول المغرب العربي ( ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ) , مما سيؤدي الى احداث انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في هذه الدول , لتنتهي الاجواء الحارة جداً والتي تسيطر على البلاد في الوقت الحالي , وتعيش المنطقة اجواء معتدلة الحرارة ومنعشة بشكل لافت حتى بداية شهر ايلول .

وتشير التوقعات الى احتمالية نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي فوق تونس وشمال غرب ليبيا واجزاء من الجزائر والمغرب , مما سيؤدي الى هطول الامطار الرعدية والتي قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد احياناً ابتداءً من منتصف هذا الأسبوع