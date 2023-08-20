زيلينسكي يهدد .. بوادر أزمة بين كييف وتل أبيب

وطنا اليوم:وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة غاضبة وبلهجة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية، يتذمر فيها من المعاملة السيئة التي يتلقاها اللاجئون من بلاده والعمل على ترحيلهم. ووسط بوادر أزمة، هدد زيلينسكي بإلغاء اتفاقية التأشيرة التي تمنح الإسرائيليين إعفاء من الحصول على تأشيرة. وقال: «إذا لم تتوقفوا عن ترحيل الأوكرانيين من أراضيكم فسيتم منع الإسرائيليين من دخول بلدنا العام الحالي وسيتم إنهاء اتفاقية إلغاء التأشيرة لهم».

وقد وردت أقوال زيلينسكي في خطابه الأسبوعي للشعب الأوكراني مساء كل يوم سبت. لكن السفير الأوكراني في تل أبيب، يفغين كورنيشوك، حرص على صياغته برسالة خطية سلمها إلى الخارجية الإسرائيلية أمس. وقال السفير: «كلمات الرئيس زيلينسكي موجهة إلى إسرائيل. حكومتنا لن تتسامح مع إذلال مواطنيها عند دخول إسرائيل، سنوقف اتفاقيات التنازل عن التأشيرة الثنائية على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية الحكومية الدولية. واعلموا أن هذا الخيار مطروح على طاولة حكومتنا، بكل جدية».

وكانت كييف وتل أبيب قد ألغتا شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى البلدين، في اتفاق بين الحكومتين عُدّ في حينه ارتقاء بالعلاقات. وبموجب الاتفاق، يتدفق عشرات آلاف اليهود المتدينين من إسرائيل على أوكرانيا للمشاركة في احتفالات دينية يقيمها اليهود مرة في السنة في مقام بارسلاف في مدينة أومان، وسط البلاد. وتتم هذه الزيارة عشية رأس السنة العبرية. ولذلك، فإن تهديد زيلينسكي، قبل أقل من شهر على انتهاء السنة العبرية، يعتبر إجراء موجعا لكثير من الإسرائيليين المتدينين من أتباع الحاخام بارسلاف، المدفون في أومان.

وقال السفير كورنيتشوك، تعقيبا على ذلك: «من غير المعقول أن نضطر للخروج عن عاداتنا لاستضافة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أومان كل عام، مع وجود مخاطر أمنية عالية وبجهود لوجستية ضخمة، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، من ناحية أخرى، تسيء معاملتنا. فإذا أرادت إسرائيل أن يتمكن مواطنوها من القدوم إلى أوكرانيا كسائحين، بمن فيهم الزائرون في أومان، أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يجب أن يتدخل شخصيا في إيجاد حل للوضع الحالي».

وكان زيلينسكي قال في خطابه: «لقد استمعت إلى تقرير حرس الحدود ووزارة الخارجية والاستخبارات بشأن معاملة مواطنينا، معاملة المهاجرين الموجودين في بلدان أخرى مختلفة، يجب ضمان حقوق المواطنين الأوكرانيين». وأوضح سفير أوكرانيا في تل أبيب، كورنيشوك، أن إسرائيل أقدمت في عام 2022 على ترحيل 2705 أوكرانيين. وفي النصف الأول من عام 2023، قامت إسرائيل بترحيل 2037 مواطناً أوكرانياً، تقريباً كما هو الحال في عام 2022 بأكمله. وأضاف: «الأوكرانيون الذين يُمنع دخولهم إلى إسرائيل ينامون على الأرض ليلاً في مطار بن غوريون ثم يعودون إلى متن الطائرة خائبين إلى بلادهم».

يذكر أن كييف هددت قبل أسابيع قليلة بإلغاء التأشيرة وقالت في حينه إنها تدرس كيفية اتخاذ هذا الإجراء قبل أن يصل مواطنون إسرائيليون إلى أومان في رأس السنة العبرية، ومع ذلك، فإن إسرائيل لم تأخذ التهديد بجدية في ذلك الوقت، بل قدّرت أنه لم يكن سوى تهديد عابر. وهددت كييف لاحقا باتخاذ قرار تعلن فيه أن إسرائيل ليست دولة صديقة، بسبب اتخاذها موقفاً محايداً من الحرب في أوكرانيا حتى لا تدخل في صدام مع روسيا. وهذا التهديد لا يحدث تأثيرا في تل أبيب، ولكن، بعد تصريحات زيلينسكي، ينظرون إليه بعيون مختلفة